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Генсек ОДКБ призвал к прекращению огня на границе Киргизии и Таджикистана

19:29, 27 января 2022
Генсек ОДКБ призвал к прекращению огня на границе Киргизии и Таджикистана Станислав Зась Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
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Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась призвал Таджикистан и Киргизстан прекратить перестрелку на границе между странами, об этом сообщила пресс-служба организации. В ОДКБ также сообщили, что объединение готово оказать Таджикистану и Киргизии помощь для мирного урегулирования конфликта.

Вызывает серьезную обеспокоенность вновь начавшиеся боестолкновения на границе, в результате которых есть раненые. Вооруженное противостояние на таджикско-кыргызской границе должно быть немедленно прекращено,сказал Зась.

Ранее сообщалось, что некоторое время назад пограничники Таджикистана «в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Баткен — Исфана в местности Терт-Кече Баткенского района». До этого обстановка на границе характеризовалась как напряжённая, но до боевых действий дело не доходило.

В результате перестрелки на границе получили ранения трое таджикских военнослужащих. Они доставлены в центральную клинику города Исфара.

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