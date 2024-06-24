Генсек ОДКБ пожелал стойкости и самообладания Севастополю и Дагестану Генсек ОДКБ направил письма с соболезнованиями главам Севастополя и Дагестана

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов выразил жителям Севастополя и Дагестана соболезнования в связи с трагедиями, которые случились 23 июня. Он направил письма с пожеланиями стойкости и самообладания губернатору города Михаилу Развожаеву и главе республики Сергею Меликову. Тасмагамбетов также заявил, что организация решительно осуждает теракты и атаки, направленные против мирных граждан.

Организация разделяет горе невосполнимой утраты. Мы решительно осуждаем любые действия, направленные против гражданских лиц, — сказано в письме Развожаеву.

Вооруженные террористы в воскресенье, 23 июня, напали на православные храмы и синагогу в Дербенте и Махачкале. Минздрав Дагестана сообщил, что общее число жертв атаки составило 20 человек. Известно, что в результате нападений пострадали 46 человек, семь из них получили тяжелые ранения.

ВСУ днем 23 июня атаковали пляж с отдыхающими в Севастополе. Развожаев сообщил об увеличении до 153 человек количества пострадавших в результате ракетной атаки украинской армии. Среди них числятся 27 детей. Жертвами удара ВСУ стали четыре человека, включая двоих детей.