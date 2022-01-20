Генсек ОДКБ: мы сделаем определённые выводы после операции в Казахстане

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщил, что организации необходимо будет сделать определённые выводы после миротворческой операции в Казахстане, но в целом объединение оказалось готовым к выполнению поставленных задач, передаёт слова генсека ТАСС.

В коренной перестройке деятельности ОДКБ по итогам событий не видится необходимости, потому что система работает. Но определённые выводы будут сделаны и приняты к вниманию и исполнению, — сказал Зась.

Ранее руководитель операции ОДКБ в Казахстане генерал-полковник Андрей Сердюков рассказал о завершении операции российских миротворцев в республике. По его словам, они проявили высокую готовность к действиям, профессионализм и организованность.

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого повышения цен на газ. Вскоре они переросли в вооружённый мятеж с центром в Алма-Ате. В дальнейшем хаос перекинулся на другие города Казахстана, в частности в Жанаозен, Актау, Актобе, Павлодар и Тараз.

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан 6 января, после того как Токаев лично попросил поддержки у членов организации. После завершения своей миссии силы ОДКБ покинули территорию республики.