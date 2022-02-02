Генсек ОДКБ обсудит взаимодействие с ООН на заседании Совбеза 16 февраля

16 февраля генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в режиме видео-конференц-связи примет участие в заседании Совета Безопасности ООН под председательством Российской Федерации. Как сообщает официальный Telegram-канал ОДКБ, на нём будут обсуждаться вопросы взаимодействия и сотрудничества ООН и ОДКБ.

В ходе дебатов предполагается обсудить пути наращивания взаимодействия ООН и ОДКБ с учётом весомой роли нашей Организации в обеспечении безопасности на евразийском пространстве, — говорится в сообщении.

Ранее председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко назвала циничными оценки ряда западных стран действий государств — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане. Там действия ОДКБ сочли вмешательством во внутренние дела страны и потребовали «вернуть войска в казармы».

Матвиенко подчеркнула, что на Западе должны считаться с тем, что в случае попыток «цветной революции» в каком-либо государстве ОДКБ всегда встанет на защиту. Она также добавила, что если раньше разговоры про ОДКБ носили скептический характер, то теперь организация показала свою дееспособность, востребованность, серьёзность, а также своевременность её создания.