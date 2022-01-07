Генсек ОДКБ обсудил с главой Киргизии ситуацию в Казахстане

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провёл телефонные переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, передаёт ТАСС. Зась поделился информацией о том, как выполняется решение Совета коллективной безопасности ОДКБ и какие принимаются меры для нормализации обстановки в Казахстане. Ранее Киргизия приняла решение отправить в Казахстан своих миротворцев.

Зась проинформировал о ходе выполнения решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о мерах по нормализации обстановки в Республике Казахстан. Также обсуждалась ситуация в этой стране, сложившаяся после начала ввода коллективных миротворческих сил ОДКБ, — сказал Зайнетдинов.

Он уточнил, что основными задачами миротворцев в Казахстане являются охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка страны в стабилизации обстановки и возвращении её в правовое поле.

Накануне глава Киргизии пояснил, что прежде чем оказать Казахстану помощь, сначала власти страны выяснят, куда направят миротворцев и какие именно учреждения они будут охранять. Он также подчеркнул, что миротворцы из Киргизии не будут стрелять в митингующих «братьев-казахов».

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В Алма-Ате, бывшей столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками. Полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключён Интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов, приостановили свою деятельность все финансовые организации республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл на две недели чрезвычайное положение по всей стране, а позже обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за военной помощью в преодолении «террористической угрозы» из-за массовых беспорядков. В ответ Совет ОДКБ принял решение направить в республику миротворческие силы.