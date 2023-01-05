Генпрокурор Казахстана раскрыл детали прошлогодних беспорядков Генпрокурор Казахстана: подготовка к беспорядкам в прошлом январе велась на протяжении целого года

Фото: Василий Крестьянинов/РИА Новости

Подготовка к беспорядкам, которые произошли в Казахстане в прошлом январе, велась на протяжении целого года, заявил генеральный прокурор республики Берик Асылов. По его словам, исполнители радикальных мер готовились скрытно, в их числе были организованные преступные группы, передает ТАСС. Генпрокурор в ходе выступления перед депутатами нижней палаты парламента рассказал, что ОПГ набирали людей и предоставляли им оружие, транспорт и рации.

Следствием установлено, что отдельные силовики курировали эту подрывную работу. Операцию тщательно спланировали. По сути, была попытка госпереворота. Как вы знаете, уголовное дело в отношении экс-руководителя Комитета национальной безопасности Карима Масимова расследовалось под грифом «совершенно секретно». Засекретили материалы, так как они содержали государственную тайну, — сообщил Асылов.

Он добавил, что в деле имеются сведения, которые касаются контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности. Разглашение этой информации, по его мнению, может нанести вред нацбезопасности.

Массовые беспорядки в Казахстане привели к тому, что президент республики Касым-Жомарт Токаев был вынужден заявить о попытке госпереворота и обратиться за помощью к ОДКБ. В результате произошедшего, по официальной информации, погибли 238 человек, более 4,5 тысячи пострадали.

Ранее экс-кандидат в президенты Амиржан Косанов сказал, что противостояние президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева и первого главы республики Нурсултана Назарбаева может стать «пороховой бочкой» и привести к очередным волнениям, когда «одна спичка может взорвать общество». В начале 2023 года парламент рассмотрит закон «О первом президенте Казахстана — Елбасы». Если он утратит силу, Назарбаев может предстать перед судом, заявил Косанов. Политик добавил, что у Назарбаева тоже есть компромат на Токаева, поэтому он не исключил, что зима в Казахстане будет «жаркой».