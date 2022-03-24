Генпрокурор Белоруссии предложил внести Nextа в число террористов

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед направил в Верховный суд республики заявление о признании неформальной группы NEXTA террористической организацией. Как сообщается на сайте Генпрокуратуры страны, террористическими также будут признаны структурные подразделения организации NEXTA Live и Luxta.

Генеральный прокурор Андрей Швед на основании закона Республики Беларусь «О борьбе с терроризмом» <...> направил в Верховный суд заявление о признании неформальной организации Nexta <...> террористической, — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее автор и основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Степан Путило обратился к мировому сообществу за помощью. В ходе пресс-конференции он попросил обеспечить ему и другим сотрудникам канала охрану, заявив, что он и остальные сотрудники NEXTA получают из Белоруссии угрозы, хотя находятся в Польше.

Telegram-канал NEXTA активно освещал протесты в Белоруссии после выборов президента 9 августа 2020 года. Тогда в очередной раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко, а оппозиция посчитала, что выборы были сфальсифицированы, и призывала людей выходить на улицы. Позже власти страны признали канал экстремистским, а его создателей внесли в список террористов.