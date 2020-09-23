Генпрокурор Белоруссии анонсировал крупные штрафы для протестующих

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Участников несанкционированных массовых мероприятий накажут крупными административными штрафами, заявил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед журналистам во время координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией.

С сегодняшнего дня определены чёткий алгоритм взаимодействия в целях установления сумм причинённого в ходе незаконных массовых мероприятий ущерба и порядок его взыскания. Подход один: пришёл на несанкционированную акцию, будешь наказан рублём. И суммы эти весьма существенны, — цитирует главу ведомства газета «СБ. Беларусь сегодня».

Он добавил, что правоохранительным органам поставлена задача немедленно выявлять участников протестов, вовлекающих в подобные шествия несовершеннолетних, и сведения о них передавать в органы опеки и попечительства, если детей привели родители, или прокурорам для принятия всех законных мер воздействия для недопущения подобных фактов в дальнейшем. Швед отметил, что надзорный орган придерживается принципа неотвратимости наказания.

Накануне в милиции Минска сообщили, что стражи порядка не применяли слезоточивый газ, оружие и светошумовые гранаты на протестах в белорусской столице. В столице РБ 23 сентября начались протесты против инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Как сообщал NEWS.ru, Лукашенко вступил в должность руководителя государства, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Вместе с тем мероприятие не было проанонсировано, маршрут кортежа лидера вопреки традиции был изменён, а церемонию не транслировали даже государственные телеканалы, анонсировав её показ на вечер.

Из-за этой обстановки секретности инаугурацию уже назвали тайной, ведь даже в Центризбиркоме Белоруссии за несколько часов до неё утверждали, что ничего не знают о подготовке мероприятия. Помимо этого, как признались некоторые присутствовавшие в зале участники, их позвали под различными предлогами, не предупредив, где они окажутся на самом деле.