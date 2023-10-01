Экс-глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявлен в розыск

Фото: Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Араик Арутюнян

Прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск бывшего руководителя непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араика Арутюняна и командующего армией карабахских армян Джалала Арутюняна, заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев. По его словам, которые приводит ТАСС, всего в розыск объявлено более 300 человек из числа чиновников и командиров непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Араик Арутюнян, Джалал Арутюнян, а также Давид Бабаян находятся в международном розыске в связи с преступлениями, совершенными в ходе 44-дневной войны 2020 года. Один из них уже задержан, ведется следствие. В ближайшее время азербайджанская общественность получит подробную информацию, — сказал Алиев.

Бабаян был задержан азербайджанскими силовиками 29 сентября. Ему предъявлены обвинения в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. Кроме того, ему инкриминируют вербовку, обучение и финансирование наемников, нарушение международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта, отдачу преступных приказов, организацию терроризма и возбуждение национальной вражды.

1 октября в Карабах прибыла Миссия ООН. Делегация проехала через Агдам и продолжила путь в направлении Аскеран — Ханкенди. Это первое прибытие миссии ООН в регион за последние 30 лет.