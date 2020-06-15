Генпрокуратура Молдавии признала дело банкира Платона сфальсифицированным

https://static.news.ru/photo/db25ac50-af07-11ea-a11f-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Платон Фото: Platon Veaceslav/facebook.com

Банкир Вячеслав Платон, приговорённый к 19 годам тюремного заключения за хищение из банков Молдавии, вышел на свободу. Новое руководство Генеральной прокуратуры бывшей советской республики признало его дело сфальсифицированным.

Об этом сообщил адвокат банкира Ион Крецу, передаёт ТАСС. Генпрокурор Молдавии Александр Стояногло ранее заявил, что дело Платона строилось на искажённых показаниях бизнесмена Илана Шора и приговор сфальсифицирован. Главным выгодоприобретателем от хищения $1 млрд из молдавских банков генпрокурор назвал беглого олигарха Владимира Плахотнюка. Дело Платона рассмотрят на новом судебном процессе.

Банкира задержали в Киеве в 2016 году спустя всего несколько часов после объявления в международный розыск и доставили в Кишинёв на частном самолёте. Задержанный утверждал, что воздушное судно принадлежит Плахотнюку, а такая оперативность при задержании связана с услугами, которые олигарх оказывал экс-президенту Украины Петру Порошенко. В 2017 году Платона приговорили к тюремному сроку за создание преступного сообщества и отмывание денег.

Как ранее сообщал NEWS.ru, экс-председатель совета директоров банков «Балтика» и «Индустриальный кредит» Олег Власов обжаловал свой арест в рамках уголовного дела о выводе из России в Молдавию более 500 млрд рублей. Апелляцию принял Тверской районный суд Москвы. В уголовном деле Власова также фигурирует бывший глава Демократической партии Молдавии Плахотнюк.