Генпрокуратура Казахстана завела дела в связи с массовыми беспорядками

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В Казахстане Генеральная прокуратура завела уголовные дела в связи с массовыми беспорядками. Начато досудебное расследование актов терроризма. Об этом сообщил телеканал «Хабар 24».

Генеральной прокуратурой Казахстана заведены уголовные дела по фактам организации и участия в массовых беспорядках, досудебное расследование начато и по совершению актов терроризма, — говорится в сообщении.

Для расследования по поручению президента страны создана межведомственная следственно-оперативная группа. Виновным грозит наказание до восьми лет тюрьмы.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения на фоне беспорядков был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику.