Генпрокуратура Казахстана подтвердила экстрадицию хакера Кислицина в Россию

Фото: t.me/GenPr

Генпрокуратура Казахстана подтвердила экстрадицию в Россию сотрудника компании F.A.C.C.T. Никиты Кислицина, который ранее получил неправомерный доступ к данным одной из коммерческих организаций, сообщает РИА Новости. Передача Кислицина российской стороне состоялась 21 декабря 2023 года.

21 декабря 2023 года в установленном порядке произведена передача Кислицина представителям российских правоохранительных органов, — заявили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в октябре 2022 года Кислицин совместно с соучастниками неправомерно получил доступ к данным сервера одной из коммерческих организаций, а затем скопировал информацию. Впоследствии хакеры выдвинули требование о выплате в криптовалюте суммы, равной 550 тысячам рублей за нераспространение данных.

Запрос о выдаче Кислицина направили в июне 2023 года после его задержания в Казахстане. При этом компания F.A.C.C.T., сотрудником которой он является, сообщила, что оказывает ему всестороннюю поддержку.

В прокуратуре Казахстана отметили, что выдачи Кислицина также требовали власти США. Американская сторона обвиняет его в незаконном доступе к защищенной информации. Россия инкриминирует ему аналогичные преступления.