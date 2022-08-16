Генпрокуратура Азербайджана возбудила дело по факту поджогов в Карабахе

Фото: genprosecutor.gov.az

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту поджогов лесов и жилых домов в Карабахе со стороны армян, которые должны покинуть населенные пункты в рамках трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Россией и Арменией от 10 ноября 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Дело возбуждено после появления в Сети фото и видео.

В отношении обнародованных сведений (видео и фото в социальных сетях. — NEWS.ru) Следственное управление Генеральной прокуратуры незамедлительно приступило к следственным действиям и предприняло соответствующие процессуальные действия для установления лиц, совершивших данные преступления, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Сети распространяются материалы, на которых люди, покидающие Лачинский район Азербайджана, поджигают дома и окрестные леса. Уточняется, что в соответствии с договоренностями до 25 августа незаконно проживающие здесь армяне должны уехать, после чего населенные пункты вернут под контроль Баку. Предварительное расследование установило, что возгорания были локализованы в кратчайшие сроки и пламя не распространилось за пределы районов.

Следственное управление Генпрокуратуры возбудило уголовные дела по статьям 282.1 (провокация) и 186.2.2 (умышленное уничтожение или порча чужого имущества путем поджога или другим общеопасным способом) УК Азербайджана. В ведомстве подчеркнули, что примут все меры для привлечения к ответственности лиц, которые грубо нарушили положения европейской конвенции «Об охране живой природы и окружающей среды».

Ранее МИД Азербайджана осудил действия незаконно поселившихся в городе Лачин, селах Забух и Сус армян. Начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева в своем Twitter указала на то, что в результате поджогов разрушаются и уничтожаются дома и объекты инфраструктуры, горят леса, наносится серьезный ущерб флоре и фауне.