Генпрокуратура Азербайджана подтвердила слухи о задержании Арутюняна

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Араик Арутюнян

Генеральная прокуратура и Служба государственной безопасности Азербайджана подтвердили информацию о задержании Араика Арутюняна, называвшего себя руководителем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, сообщает «Интерфакс Азербайджан». Соответствующие слухи появились в минувший вторник, 3 октября.

По словам представителей ведомств, Арутюнян был задержан в рамках расследования уголовного дела о преступлениях против мира и человечности, совершенных армянскими вооруженными формированиями на территории Карабаха. Ему были предъявлены обвинения по девяти статьям Уголовного кодекса республики, в том числе по статьям о планировании, подготовке и ведении агрессивной войны, нарушении норм международного гуманитарного права, а также о терроризме.

Ранее информационное агентство APA сообщало о задержании Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, а также Бако Саакяна, которые называли себя руководителями непризнанной республики. Кроме того, сообщалось и о задержании Давида Ишханяна, именовавшего себя спикером парламента региона. По данным агентства, все они были доставлены в Баку. Отмечается, что до своего задержания Арутюнян был объявлен в розыск прокуратурой Азербайджана. Их обвинили в совершении преступлений в ходе 44-дневного конфликта, произошедшего в 2020 году.