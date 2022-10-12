Генпрокуратура Армении возбудит уголовное дело о теракте на Крымском мосту

Фото: vk.com/crimeabadnews/Global Look Press

Генпрокуратура Армении поручила возбудить дело по материалам о теракте на Крымском мосту, сообщается на сайте ведомства. Там подчеркнули, что изучили информацию ФСБ и публикации СМИ, информация о результатах расследования будет предоставлена ​​дополнительно.

Учитывая, что в публикациях содержались сведения, свидетельствующие о явном преступлении, Генеральная прокуратура направила их в Следственное управление СНБ РА с указанием решить вопрос о возбуждении уголовного дела, - сказано в сообщении.

Ранее ФСБ сообщила, что взрывное устройство, сработавшее на мосту, было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой и в начале августа отправлено из Одессы в болгарский город Русе, после его переправили в грузинский порт Поти, а оттуда в Армению и Армавир. Организатором теракта на Крымском мосту назван руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов.

К организации переправки груза были привлечены граждане Украины Михаил Цюркало, Денис Ковач, Роман Соломко, Владимир Злоба, а также граждане Грузии Сандро Иносаридзе, брокер по имени Леван и гражданин Армении Артур Терчанян. Контроль за передвижением груза по всему маршруту осуществлял некий сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины, использовавший виртуальный анонимный номер и номер, зарегистрированный на имя жителя Кременчуга Сергея Андрейченко.