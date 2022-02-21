Генконсульство РФ в Одессе приостановило приём из-за оптимизации штата

Генконсульство РФ в Одессе приостановило запись на приём из-за оптимизации штата в связи с аналогичными действиями западных стран. Как сообщается на сайте дипмиссии, в случае необходимости консульских действий рекомендовано обращаться в консульский отдел посольства России в Киеве.

В связи с оптимизацией штата генерального консульства России в Одессе, обусловленной аналогичными действиями ряда западных стран, а также с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки запись по новым заявкам на прием приостанавливается до размещения отдельного объявления, — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о решении оптимизировать штат росзагранучреждений на Украине в связи с «возможными провокациями киевского режима или третьих стран». По её словам, посольство и консульства РФ на Украине продолжат выполнение своих основных функций. Она добавила, что в МИД исходят из того, что «наши американские и британские коллеги, видимо, знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности».

До этого сообщалось, что Москва могла последовать примеру некоторых стран Запада, объявивших об эвакуации своих дипломатов из-за угрозы российского вторжения. Однако в посольстве России в Киеве заверили, что российские дипломаты останутся в стране и продолжат работу.