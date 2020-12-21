Генерала Минобороны Казахстана посадили в тюрьму за взяточничество

https://static.news.ru/photo/e021b58c-429b-11eb-9777-fa163e074e61_660.jpg Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Экс-начальника департамента кадров и военного образования Министерства обороны Казахстана приговорили к пяти годам тюрьмы за получение взятки.

По данным пресс-службы Антикоррупционной службы республики, генерал-майор был задержан в феврале 2020 года по подозрению в получении «на системной основе взяток в значительных размерах». Он брал деньги у подчинённых за общее покровительство и продвижение по службе.

Приговором военного суда Акмолинского гарнизона Копбаев осуждён к пяти годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, — говорится в сообщении.

В ходе расследования было установлено, что в мае 2019 года осуждённый получил взятку в размере 200 тысяч тенге (около $475) за назначение на офицерскую должность в Военный институт сил воздушной обороны имени Талгата Бегельдинова.

Также суд вынес представление на имя президента Казахстана о лишении военачальника звания генерал-майора и ордена Курмет (Почёта), передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Саратовской области задержан начальник Приволжской дирекции по тепловодоснабжению — структурного подразделения филиала ОАО «РЖД». Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).