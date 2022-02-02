Генерал ВСУ сообщил о большой нехватке личного состава в украинской армии

Первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал ВСУ Сергей Кривонос сообщил в эфире канала «Апостроф», что укомплектованность украинской армии составляет всего 50–60%. Он также отметил, что за пять лет из армии уволилось 130 тысяч человек.

Мы же понимаем, что укомплектованность наших частей не соответствует заявленным цифрам и они дай бог если на уровне 50–60%. За последние пять лет из ВСУ уволились 130 тысяч человек, хотя официально сообщали о росте численности армии с 210 до 250 тысяч солдат, — сказал Кривонос.

Военный обозреватель Виктор Баранец ранее заявил, что проект президента Украины Владимира Зеленского о реформировании армии является популизмом, чтобы набрать политически баллы. По словам журналистов, отказ от призыва и увеличение численности армии на 100 тысяч человек потребует серьёзных денежных вливаний, в то время как на Украине таких средств нет.

Зеленский подписал закон об армии. Согласно документу, численность вооружённых сил страны вырастет на 100 тысяч человек за следующие три года, а срок службы контрактников будет увеличен.