Генерал ВСУ назвал украинские города, которые хотят войти в состав России

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Михаил Забродский в эфире украинского телеканала «Эспрессо» назвал регионы, которые, по его словам, хотели бы стать частью России. Генерал полагает, что население городов Левобережной Украины может мечтать о том, чтобы присоединиться к Южному федеральному округу РФ.

Имеется в виду та часть населения, которая до сих пор мечтает о какой-то Новороссии, о том, чтобы стать очередной провинцией или войти в состав Южного федерального округа. И это как раз левобережная часть, — заявил военный.

В России генерал известен тем, что во время конфликта в Донбассе командовал десантными войсками Украины и в сентябре 2017 года Следственный комитет России возбудил против Забродского уголовное дело по статьям 356 и 357 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны», «Геноцид»).

26 января в Париже участники встречи советников лидеров стран «нормандского формата» подтвердили решимость преодолеть нынешние разногласия на предстоящих встречах. При этом они считают Минские соглашения основой для работы в таком формате.

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак рассказал, что все высказались за то, что перемирие в Донбассе, безусловно, должно соблюдаться. Однако, по его словам, не получилось прийти к общему мнению при обсуждении предложений самопровозглашённых ЛНР и ДНР.