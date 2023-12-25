Генерал рассказал об эксклюзивности военных действий на Украине Генерал Ивашов для NEWS.ru: боевые действия на Украине не классические

Фото: МО РФ

Боевые действия на Украине не классические, ничего, чему учат в военных академиях, там не применяется, заявил NEWS.ru бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны, президент Академии геополитических проблем РФ генерал-полковник Леонид Ивашов. При этом он отметил, что каждая страна НАТО по-своему относится к украинскому кризису, поэтому единые стандарты там не применяются.

Мы не можем сравнивать структуру вооруженных сил, системы управления, систему спутниковой связи, группировки войск России и Украины. Дело в том, что боевые действия на Украине не классические. Например, абсолютно ничего, чему меня учили в училищах и в академии, я там на поле боя не вижу, это совершенно другая кампания, — сказал Ивашов.

Генерал пояснил, что для обучения украинских солдат и офицеров на натовский лад сначала необходимо оказать на них психологическое воздействие.

Украина стремится в НАТО. Сначала нужно готовить командный состав. Прежде всего работать с их сознанием, чтобы украинцы были бы готовы воевать со вчерашним своим союзником. Потом уже начнут закладывать им в голову натовские стандарты, — допустил Ивашов.

Ранее экс-помощник министра обороны США Час Фриман заявил о расколе в НАТО из-за побед России на Украине. По его мнению, уничтожение в зоне боевых действий западной техники дискредитировало военные возможности Альянса. Он отметил, что западным странам не удалось изолировать Россию. По его словам, большинство государств не поддерживают курс Вашингтона на конфронтацию с Москвой.