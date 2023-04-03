Генерал МВД Казахстана объявлен в международный розыск

Фото: МВД РК

Серик Кудебаев

Экс-начальник Департамента полиции Алма-Атинской области Серик Кудебаев был объявлен в международный розыск, сообщает EADaily. Генерал МВД Казахстана обвиняется в бездействии во время массовых беспорядков в стране в 2022 году.

3 апреля Кудебаев не явился на заседание по своему уголовному делу, а позже выяснилось, что он сбежал из страны. По данным погранслужбы Комитета национальной безопасности Казахстана, 23 марта он пересек границу с Киргизией, откуда вылетел в Турцию. В связи с этим рассмотрение дела в отношении генерала было приостановлено, а его самого объявили в междунароодный розыск.

Кудебаеву предъявили обвинение в «бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия» в мае 2022 года. Во время массовых беспорядков он покинул здание Департамента полиции Алма-Атинской области и оставил личный состав без руководства. В результате его действий протестующие смогли занять здание и захватить находившийся в нем арсенал с оружием.

Ранее экс-министра обороны Казахстана Мурата Бектанова приговорили к 12 годам лишения свободы. Его обвинили по статье о превышении власти. Уголовное дело против Бектанова возбудили из-за «бездействия на службе» во время протестов в стране в январе 2022 года.