Гегемонии Запада конец: Баку объединяет 80% населения мира

Фото: president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

В Баку открылась учредительная конференция Платформы НПО Глобального Юга, объединившая представителей гражданского общества из 116 стран, на которые приходится около 80% населения планеты. По мнению экспертов, это событие может существенно повлиять на глобальный баланс сил и нанести серьезный удар по гегемонии Запада, так как Азербайджан перехватывает «мягкую силу» у США и Европы, становясь главным координатором стратегического большинства планеты. Как появилась эта инициатива, в чем ее значение и почему именно Азербайджан оказался в авангарде антизападной коалиции — в материале NEWS.ru.

Как открылась конференция Платформы НПО Глобального Юга

Утром 28 апреля в бакинском конгресс-центре открылась учредительная конференция Платформы НПО Глобального Юга. Как сообщили организаторы мероприятия, оно объединило представителей гражданского общества из 116 стран, на которые приходится около 80% населения планеты.

«Пришло время создать Платформу НПО Глобального Юга. Наша цель — донести наш голос до мирового сообщества. Вместе мы можем сделать наш мир более справедливым», — заявил на открытии представитель Национального форума НПО Азербайджана Рамиль Искендерли.

Учредительная конференция проходит под девизом «Солидарные действия: укрепление НПО Глобального Юга ради нового и справедливого мира». В течение двух дней представители 116 стран будут обсуждать механизмы координации действий в противовес западным странам, разрабатывать единую позицию для выступлений в международных организациях, включая ООН, а также стратегии борьбы с нищетой, последствиями изменения климата, цифровым разрывом и торговым неравенством.

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«Азербайджан, ставший сильным голосом Глобального Юга, воспринимает учреждение этой Платформы именно в Баку как высокую оценку своей деятельности в периоды председательства в Движении неприсоединения и на COP29. Верю, что Платформа НПО Глобального Юга внесет большой вклад в то, чтобы голос наших народов был услышан, их позиции были доведены до мировой общественности, их права были защищены и обеспечены», — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к участникам конференции.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Он отметил «решительную работу» Баку над устранением разногласий между Глобальным Севером и Глобальным Югом, развивая более инклюзивный и эффективный диалог. Алиев подчеркнул, что Азербайджан «придерживается принципа невмешательства во внутренние дела стран, уважает политические системы, культурные, этнические и религиозные различия народов, постоянно и всемерно содействует межконфессиональному, межцивилизационному и межкультурному диалогу».

«К сожалению, одной из главных проблем, от которой до сих пор страдают ряд стран, представляющих Глобальный Юг, является политика неоколониализма, проводимая некоторыми западными странами. Мы решительно отвергаем все формы и проявления колониализма и считаем неприемлемым такое поведение, приносящее трагедии, рабство и страдания народам», — заявил глава Азербайджана.

Особое внимание участники Платформы намерены уделить историческим «бандунгским принципам», принятым 70 лет назад в Индонезии. Азиатско-африканская конференция 1955 года в Бандунге считается первым значительным шагом к основанию Движения неприсоединения. Как отмечается в материалах бакинского форума, сформулированные на ней принципы — уважение суверенитета, равенство народов и недопустимость вмешательства во внутренние дела государств — должны стать основой новой глобальной архитектуры, которую создадут страны Глобального Юга.

Как появилась инициатива Платформы НПО Глобального Юга

Инициатива создания Платформы была выдвинута Национальным форумом НПО Азербайджана в ноябре 2024 года в рамках подготовки к климатической конференции COP29. Эта идея сразу нашла отклик у представителей стран Азии, Африки, Латинской Америки и Океании, составляющих более двух третей государств мира. В результате коалиция НПО COP29 официально обратилась к Национальному форуму с предложением учредить Платформу.

Создание Платформы НПО Глобального Юга стало одним из следствий председательства Баку в Движении неприсоединения в 2019−2023 годах, рассказал NEWS.ru директор Центра стратегических исследований при президенте Азербайджана Фархад Мамедов.

«Инициативы в рамках Движения неприсоединения, а также в рамках COP позволили нашей стране стать ближе к повестке Глобального Юга. В результате мы максимально консолидировали позиции стран Глобального Юга по двум направлениям — по теме безопасности и по теме климата», — объяснил политолог.

По его словам, создание Платформы подразумевает широкое вовлечение гражданского общества стран Глобального Юга. «Инициирование этого движения нацелено на то, чтобы гражданское общество участвовало в этих дискуссиях и вырабатывало консолидированную позицию», — добавил Мамедов.

В чем состоит значение Платформы НПО Глобального Юга

Азербайджан активно развивает свою внешнюю политику, направленную на поддержку стран третьего мира, напомнил в беседе с NEWS.ru политолог Сергей Марков.

«Особенно заметна его помощь народам, которые борются против французского империализма и неоколониализма. Также Азербайджан оказывает поддержку странам, выступающим против неоколониальных подходов других западных государств, таких как Нидерланды. В результате формируется более широкое международное представительство и укрепление связей с этими странами», — пояснил Марков.

В июле прошлого года в Баку создали международный освободительный фронт, нацеленный на независимость французских колоний. Декларацию о создании фронта подписали несколько десятков партий, представляющих колонизированные земли, — Корсику, Карибы, а также Новую Каледонию. Тогда представитель последней Микаэл Форрест заявил, что во Франции «царит терроризм, внутренний политический кризис, проблема миграции и бедность», и призвал единомышленников «соединить воедино порабощенные Францией народы Карибского региона и Тихого океана».

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Сергей Марков

По словам Маркова, росту «мягкой силы» Азербайджана в странах Глобального Юга способствует и углубляющаяся самодискредитация Запада.

«Западные страны много лет позиционировали себя как защитники демократии, свободы и прогресса, но их действия часто противоречат этим принципам. Ярким примером служит поддержка Западом откровенно антидемократического и репрессивного режима на Украине. Такое поведение подрывает их былую „мягкую силу“, базировавшуюся на либеральных ценностях и высоком уровне жизни», — пояснил политолог.

Под эгидой Азербайджана происходит консолидация стран, которым важны климатическая и антиколониальная повестки, указал NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, эти государства, выступающие за справедливость в международных отношениях, рассматривают Азербайджан как силу, способную предложить новое видение глобальных процессов.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев является ключевой фигурой в осуществлении этих концепций, зарекомендовав себя как выдающийся политический лидер современности. Его инициативы получают поддержку на уровне более 100 стран, что подтверждает растущую значимость Баку в международной системе», — подчеркнул Коротченко.

Он напомнил, что страны Глобального Юга во многом страдают от последствий климатических изменений, вызванных деятельностью развитых государств, таких как США, Канада и страны Евросоюза. При этом сохраняются проблемы экономического неравенства и эксплуатации природных ресурсов.

«Франция, как пример, продолжает извлекать выгоду из бывших колоний, поддерживая ту же модель неравенства, что вызывает возмущение в мировом сообществе. Идея справедливости как никогда востребована в современных условиях, что делает усилия Азербайджана особенно значимыми», — пояснил эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Виды Баку

Он выразил убежденность в том, что то, что происходит сейчас в Баку, является «уникальным историческим моментом». По словам Коротченко, в то время как западные страны теряют свою моральную силу, придерживаясь устаревших подходов, «Азербайджан становится примером для десятков государств, стремящихся к справедливости и равенству».

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