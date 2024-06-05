Галузин: Москва заинтересована в установлении мира на Южном Кавказе

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Михаил Галузин

Россия заинтересована в том, чтобы на Южном Кавказе установился прочный мир, однако страны Запада преследуют противоположные цели, заявил в беседе с ТАСС замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин. Он подчеркнул, что США и их союзники ради дестабилизации ситуации на Южном Кавказе готовы на любые шаги.

Одной из основных задач [стран Запада] ставится подрыв процессов интеграции в Евразии, наши общие интеграционные проекты, ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, им как кость в горле, — сказал дипломат.

Галузин подчеркнул, что Западу выгодно сохранять очаги напряженности на постсоветском пространстве для ослабления России, которая, по сути, «остается здесь основным гарантом безопасности».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что неуместное вмешательство нерегиональных стран в дела республик Южного Кавказа никогда не приносило и не принесет региону пользы. По его словам, руководителям стран, находящихся в тысячах километров от Южного Кавказа, следует выстраивать диалог для достижения каких-либо результатов.

В парламенте Армении ранее утвердили соглашение между республикой и Евросоюзом об определении статуса наблюдательной миссии Евросоюза на приграничной территории с Азербайджаном. Европейские наблюдатели получили статус неприкосновенности и льготы, согласно которым их не могут задерживать или арестовывать.