Гаджиев: Азербайджан активно инвестирует в развитие МТК «Север-Юг»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Хикмет Гаджиев

Азербайджан играет важную роль в развитии международного транспортного коридора «Север-Юг», заявил помощник президента АР — заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев на пятом заседании российско-азербайджанского экспертного совета в Баку. По его словам, Баку продолжает активно инвестировать в развитие МТК.

В данный момент идет работа над расширением пропускной способности азербайджанской части коридора. Несомненно, это послужит на благо не только Азербайджана и России, но и всего региона, — отметил Гаджиев.

В начале июня российский лидер Владимир Путин заявил, что дорога «Север — Юг» может стать востребованным международным коридором. По его словам, отправка грузов по данному маршруту позволит на 10 суток сократить время транспортировки из Петербурга в страны Персидского залива.

Кроме того, глава государства добавил, что проект обещает быть очень выгодным, а вложения в него надежны. По словам Путина, его прибыльность гарантирована, а интерес к проекту уже проявили иностранные инвесторы, в том числе и суверенные арабские фонды, ищущие надежных вложений.

До этого главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что странам Южного Кавказа совместными усилиями необходимо создать формат консультаций, чтобы не допустить превращения Армении в плацдарм влияния Запада. По его словам, западные страны хотят противостоять запуску стратегически важного для экономики России МТК «Север — Юг».