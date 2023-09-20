Гаджиев: проект мирного договора Азербайджана и Армении согласован на 70%

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Хикмет Гаджиев

Проект мирного договора между Баку и Ереваном согласован на 70%, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, слова которого приводит РИА Новости. Ранее в ходе брифинга в МИД АР помощник Ильхама Алиева сообщил журналистам о получении азербайджанской стороной гарантий разоружения незаконных армянских формирований на территории Карабаха.

Проект мирного договора между Баку и Ереваном согласован на 70%, — заявил Гаджиев.

20 сентября министерства обороны Азербайджана и России сообщили о договоренностях по прекращению боевых действий в Карабахе, достигнутых при посредничестве российских миротворческих сил в регионе. В МО Азербайджана отметили, что в ходе антитеррористический операции в Карабахе были взяты под контроль более 90 боевых позиций армянских формирований, захвачены один танк, семь боевых машин, две боевых машины пехоты, четыре миномета, а также большое количество вооружения и техники противоборствующей стороны.