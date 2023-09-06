Гаджиев обвинил Армению в «грязной пропаганде», тормозящей мирный процесс

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Хикмет Гаджиев

Баку и Ереван могли бы подписать мирный договор в ближайшее время, однако Армения использует «грязную пропаганду» и тормозит процесс, заявил в беседе с саудовской газетой Arab News помощник азербайджанского лидера — глава отдела по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев. При этом, по его словам, стороны уже пришли к согласию по 70% проекта мирного договора, однако неопределенная позиция Армении усложняет его подписание.

Грязная пропаганда Армении против Азербайджана сбила нас с пути переговоров по мирному договору. <...> Баку и Ереван в ходе переговоров смогли достичь очень важного прогресса, у сторон нет особых возражений почти по 70% проекта мирного договора, — сказал Гаджиев.

Он подчеркнул, что армянский премьер Никол Пашинян готов признать территориальную целостность Азербайджана, однако бойцы регулярной армии Армении продолжают находиться на чужой территории. По словам Гаджиева, Баку очень хочет подписать мирный договор и перевернуть страницу конфронтации в регионе, но «мяч на стороне Еревана».

Ранее Гаджиев заявил, что армяне, проживающие в Карабахе, должны подать заявление на получение азербайджанского гражданства. По его словам, Баку обещает обеспечить их языковые, культурные, религиозные и муниципальные права.