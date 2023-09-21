Гаджиев: чем быстрее Баку и Ереван заключат мирный договор, тем лучше

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Хикмет Гаджиев

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации главы государства Хикмет Гаджиев заявил: чем быстрее Баку и Ереван заключат мирный договор, тем лучше для Южного Кавказа. В интервью Euronews он подчеркнул, что республика поддерживает мирную повестку.

Мы поддерживаем мирную повестку и считаем: чем быстрее будет заключен мирный договор между двумя странами, тем лучше для всего региона, — заявил Гаджиев.

Он также призвал Армению «стремиться к добрососедским отношениям с соседними странами». По его словам, такой курс следует выбрать «вместо того, чтобы предъявлять территориальные претензии».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что руководство Армении показало политическую компетентность по ситуации в Карабахе. По его словам, это дает надежду на то, что мирный договор между Баку и Ереваном будет заключен.

Азербайджан начал антитеррористическую операцию в Карабахе 19 сентября с целью восстановления конституционного строя республики. 20 сентября сторонам удалось договориться о прекращении боевых действий. В оборонном ведомстве страны заявили, что армянские формирования сложат оружие, передадут Баку военную технику и оставят свои позиции.