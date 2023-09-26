Гаджиев: Баку находится в тесном контакте с МККК и армянами Карабаха

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Хикмет Гаджиев

Азербайджанское правительство находится в тесном контакте с Международным комитетом Красного креста (МККК) и армянами Карабаха, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в соцсети X (Twitter). Он уточнил, что власти страны отправили во вторник еще один гуманитарный конвой в Ханкенди для армянских жителей Карабахского региона. Кроме того, Баку обеспечил доступ из Армении в Карабах вертолету с медицинской командой для перевозки лиц, нуждающихся в медпомощи, и оказания ее на земле.

Мы находимся в постоянном контакте с МККК,

а также напрямую с представителями армянских резиденций Карабаха для реагирования на гуманитарные потребности на местах, — написал Гаджиев.

По словам помощника президента, азербайджанские власти также собираются предоставить МККК доступ к дороге Горус — Гафан — Эйвазлы — Физули — Шуша — Ханкенди для медицинской эвакуации и доставки гуманитарной помощи.

В настоящее время мы работаем над тем, чтобы обеспечить МККК исключительный доступ по дороге Горус — Гафан — Эйвазлы — Физули — Шуша — Ханкенди для медицинской эвакуации и доставки помощи, — добавил он.

Ранее правительство Армении сообщило об эвакуации из Карабаха более тысячи человек. Для оказания содействия выезжающим создана специальная информационная площадка, работает телефон горячей линии. В селе Корнидзор на границе с Карабахом создан гуманитарный центр для работы с эвакуирующимися.