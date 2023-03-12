В Баку заявили, что Армения пытается установить новую линию соприкосновения

Фото: mil.am

Военнослужащие Армении

Помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев заявил в интервью азербайджанскому агентству Report, что армянская армия фактически пытается установить новую линию соприкосновения. По его словам, армянские вооруженные формирования до сих пор не полностью выведены с азербайджанских территорий, в Карабахском регионе остается около 10 тысяч личного состава. Как указал Гаджиев, они создают новые посты и инженерно-укрепительные сооружения, минируют территории, а также обстреливают позиции азербайджанской армии.

Они пытаются установить практически новую «линию контакта», — отметил он.

По словам Гаджиева, Лачинская дорога использовалась армянской стороной для военных целей, в том числе для перевозки боеприпасов, мин, а также ротации личного состава. Армения, отметил он, не выполняет свои обязательства по Зангезурскому коридору. Из западных районов Азербайджана в Нахичеванскую Автономную Республику до сих пор не проехала ни одна машина, добавил помощник Алиева.

5 марта Минобороны Азербайджана обвинило власти Армении в провокации на территории Карабаха. В ведомстве рассказали, что Ереван пытался перебросить военную технику, боеприпасы и солдат по автодороге в Азербайджан, где дислоцируется российский миротворческий контингент. Азербайджанские военные остановили конвой для проверки документов, после чего началась перестрелка. В результате стрельбы обе стороны понесли потери.

Минобороны Азербайджана впоследствии сообщило, что двое азербайджанских военнослужащих были убиты в результате провокации со стороны незаконных армянских формирований.

В свою очередь Министерство иностранных дел Армении обвинило Баку в совершении провокации.

МИД России выразил озабоченность в связи с обострением обстановки в зоне карабахского конфликта и неоднократными нарушениями режима прекращения огня. РФ призвала Азербайджан и Армению проявить сдержанность и предпринять шаги по деэскалации ситуации, подчеркнув, что все вопросы обеспечения безопасности и жизнедеятельности в зоне ответственности российского миротворческого контингента должны решаться мирным путем.