ФСБ проанализирует переданные Лукашенко материалы

https://static.news.ru/photo/8f046184-f284-11ea-9c4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может давать оценки материалам о перехваченном разговоре представителей Польши и ФРГ, которые российской стороне передал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как передаёт РИА Новости, Песков сказал, что этими данными займётся ФСБ. Силовое ведомство проанализирует материалы и доложит выводы главе государства, если возникнет такая необходимость.

Это прерогатива специальных служб, в данном случае, ФСБ — анализировать эти материалы, делать какие-то выводы об их ценности, — подчеркнул Песков.

3 сентября Лукашенко в ходе встречи в Минске с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, заявил, что белорусская разведка перехватила разговор о фальсификации отравления оппозиционера Алексея Навального между Варшавой и Берлином. На следующий день запись обнародовало государственное телевидение. Из разговора, который ведут некие Ник и Майк, следует, что ситуация с Навальным организована, чтобы отвратить Россию от вмешательства в дела Белоруссии.

9 сентября Лукашенко заявил, что существует неопубликованная часть перехваченного разговора Берлина и Варшавы о Навальном, писал NEWS.ru. По его словам, она содержит такие подробности, которые станут настоящей сенсацией для общества. Президент Белоруссии добавил, что передал все материалы по перехваченной беседе главе ФСБ РФ Александру Бортникову.



