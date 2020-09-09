ФСБ проанализирует переданные Лукашенко материалы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может давать оценки материалам о перехваченном разговоре представителей Польши и ФРГ, которые российской стороне передал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Как
Это прерогатива специальных служб, в данном случае, ФСБ — анализировать эти материалы, делать какие-то выводы об их ценности, — подчеркнул Песков.
3 сентября Лукашенко в ходе встречи в Минске с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, заявил, что белорусская разведка перехватила разговор о фальсификации отравления оппозиционера Алексея Навального между Варшавой и Берлином. На следующий день запись обнародовало государственное телевидение. Из разговора, который ведут некие Ник и Майк, следует, что ситуация с Навальным организована, чтобы отвратить Россию от вмешательства в дела Белоруссии.
9 сентября Лукашенко заявил, что существует неопубликованная часть перехваченного разговора Берлина и Варшавы о Навальном, писал NEWS.ru. По его словам, она содержит такие подробности, которые станут настоящей сенсацией для общества. Президент Белоруссии добавил, что передал все материалы по перехваченной беседе главе ФСБ РФ Александру Бортникову.
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