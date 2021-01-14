Фракция «Нур Отан» предлагает переизбрать Нигматулина спикером мажилиса

https://static.news.ru/photo/6b019d92-567a-11eb-80ed-fa163e074e61_660.jpg Нурлан Нигматулин Фото: parlam.kz

Фракция правящей в Казахстане партии «Нур Отан» предложила выдвинуть экс-спикера мажилиса (нижней палаты) парламента страны Нурлана Нигматулина на этот же пост, заявили 14 января 2021 года в пресс-службе бывшего лидера республики Нурсултана Назарбаева. Последний сам принял участие в заседании организации и предложил переизбрать политика.

Депутаты поддержали инициативу некогда президента Казахстана, передаёт официальный сайт первого руководителя государства. Назарбаев отметил, что парламентариям-однопартийцам предстоит участвовать в процедуре выдвижения и утверждения кандидатов на пост председателя мажилиса, его заместителей и председателей постоянных комитетов нижней палаты.

В этой связи Нурсултан Назарбаев предложил обсудить кандидатуры на руководящие должности мажилиса парламента. В ходе заседания была выработана консолидированная позиция фракции по выдвижению кандидатуры Нигматулина на должность председателя мажилиса, — говорится в сообщении.

Накануне дочь Назарбаева, бывший спикер сената Дарига Назарбаева вошла в список депутатов от партии «Нур Отан» в мажилис — нижнюю палату парламента. Решением бюро политического совета партии был утверждён и направлен в Центризбирком список кандидатов из 76 человек. Ожидается, что они будут зарегистрированы в качестве депутатов мажилиса парламента VII созыва. Дарига Назарбаева числится в списке под номером 41.

Основная часть депутатского корпуса в мажилисе состоит из представителей сферы образования, здравоохранения, СМИ, промышленности и других. При этом лишь семеро кандидатов являются бывшими госслужащими.

Как ранее писал NEWS.ru, Дарига Назарбаева оказалась владельцем дома главного и самого известного сыщика Великобритании Шерлока Холмса на Бейкер-стрит в Лондоне. В 2015 году здание на Бейкер-стрит принадлежало Дариге Назарбаевой и её сыну Нурали Алиеву. При этом семья Назарбаевых владеет не только «адресом Шерлока Холмса» (221B), но и вообще всеми строениями на Бейкер-стрит в промежутке между домами 215 и 237.