Фракция «Нур Отан» предлагает переизбрать Нигматулина спикером мажилиса

Фракция правящей в Казахстане партии «Нур Отан» предложила выдвинуть экс-спикера мажилиса (нижней палаты) парламента страны Нурлана Нигматулина на этот же пост, заявили 14 января 2021 года в пресс-службе бывшего лидера республики Нурсултана Назарбаева. Последний сам принял участие в заседании организации и предложил переизбрать политика.
Депутаты
В этой связи Нурсултан Назарбаев предложил обсудить кандидатуры на руководящие должности мажилиса парламента. В ходе заседания была выработана консолидированная позиция фракции по выдвижению кандидатуры Нигматулина на должность председателя мажилиса, — говорится в сообщении.
Накануне дочь Назарбаева, бывший спикер сената Дарига Назарбаева вошла в список депутатов от партии «Нур Отан» в мажилис — нижнюю палату парламента. Решением бюро политического совета партии был утверждён и направлен в Центризбирком список кандидатов из 76 человек. Ожидается, что они будут зарегистрированы в качестве депутатов мажилиса парламента VII созыва. Дарига Назарбаева числится в списке под номером 41.
Основная часть депутатского корпуса в мажилисе состоит из представителей сферы образования, здравоохранения, СМИ, промышленности и других. При этом лишь семеро кандидатов являются бывшими госслужащими.
Как ранее писал NEWS.ru, Дарига Назарбаева оказалась владельцем дома главного и самого известного сыщика Великобритании Шерлока Холмса на Бейкер-стрит в Лондоне. В 2015 году здание на Бейкер-стрит принадлежало Дариге Назарбаевой и её сыну Нурали Алиеву. При этом семья Назарбаевых владеет не только «адресом Шерлока Холмса» (221B), но и вообще всеми строениями на Бейкер-стрит в промежутке между домами 215 и 237.