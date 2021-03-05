Фотограф на Украине 5 лет снимал порно с детсадовцами

https://static.news.ru/photo/d127c8e6-7e0f-11eb-b23e-96000091f725_660.jpg Фото: Київська обласна прокуратура / facebook

Украинский фотограф на протяжении пяти лет снимал порно под Киевом с воспитанниками детского сада. Как сообщила местная прокуратура, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Следователи уверены, что мужчина начал заниматься этим с 2016 года. Он представлялся профессиональным фотографом, завоевал доверие администрации сада, его спокойно пускали к детям. Но когда они оставались наедине с мужчиной, он снимал порнографию с их участием.

Фотографии он нашёл в Сети. Позднее экспертиза проверила их и выявила, что снимки носят порнографический характер. Прокуратура выявила уже 50 пострадавших детей. Подозреваемого взяли под стражу.

Экспертиза подтвердила, что в перечисленной фотографии изображения откровенного сексуального поведения и детской порнографии, — пишет в своём Facebook Киевская областная прокуратура.

Мужчине предъявили обвинения по статье «Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов с принуждением к участию несовершеннолетних, совершенные повторно».

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