«Флюгер на ветру»: сенатор объяснил отказ Пашиняна от саммита ОДКБ Сенатор Климов: отказ Пашиняна от саммита ОДКБ скажется на армянском народе

Фото: kremlin.ru

Никол Пашинян

Поведение премьер-министра Армении Никола Пашиняна, отказавшегося от участия в саммите ОДКБ, напоминает флюгер на ветру, а для государственных деятелей, которые должны думать о стране в долгосрочной перспективе, подобные действия являются неприемлемыми, таким мнением с NEWS.ru поделился заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, при таком отношении к Организации Договора о коллективной безопасности в проигрыше будет армянский народ.

Последние 2 года поведение Пашиняна напоминает флюгер на ветру. Это не несет ничего хорошего ни для Армении, ни для армянского народа, ни для самого Пашиняна. Мне кажется, для государственных людей, которые думают не о сиюминутных рейтингах, а о долгосрочной перспективе стран, за которые несут ответственность, такое поведение не является образцовым. В конечном счете при таком отношении к структурам, которые мы не без труда создавали, в проигрыше будет армянский народ, — считает Климов.

Как отметил сенатор, в армянском обществе есть люди, которые сильно обижены на то, что ОДКБ не помогла им при конфликте в Карабахе. Однако Климов напомнил, что страны блока не могли защищать эту территорию.

ОДКБ не должна защищать интересы тех территорий, которые не попадают в определение ее территорий. Карабах такой местностью, которую должны были бы по тем или иным причинам защищать страны ОДКБ, никогда не был, поэтому все эти претензии и обиды беспочвенны. На этом основании отказываться от участия в мероприятии — это их выбор. Это подает сигналы, которые наносят ущерб в долгосрочном плане суверенитету и безопасности самой Армении, — сказал Климов.

Ранее Пашинян заявил в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что не будет участвовать в заседании ОДКБ в Минске, которое состоится 23 ноября. Он выразил надежду, что коллеги по организации поймут его решение.