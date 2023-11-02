Писательница поддержала запрет пропаганды многоженства в Узбекистане Эксперт Арбатова: запрет пропаганды многоженства увеличит электорат Мирзиеева

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Узбекистан, где запретили пропаганду многоженства, продемонстрировал себя светским государством, ориентированным на права человека, заявила NEWS.ru писательница и общественный деятель Мария Арбатова. По ее словам, президент республики Шавкат Мирзиёев принципиально меняет общественные стереотипы, что поможет ему увеличить свой электорат.

Многоженство — средневековый пережиток, нарушающий права женщин. Но помимо пропаганды многоженства, закон, подписанный Мирзиёевым, запрещает вступление в брак с несовершеннолетними и женскую одежду, закрывающую лицо. Все это современные либеральные тренды, свидетельствующие об уважении к женщинам, — сказала Арбатова.

Как отметила спикер, подобные шаги узбекских властей будут популярны не только среди женщин и их родственников, но и среди подавляющей части мужчин страны.

Уверена, что узбекские власти этим законом только увеличат свой электорат, поскольку в задачу большого политика входит развитие своей страны в соответствие со временем, — отметила Арбатова.

Ранее узбекский лидер подписал закон о внесении в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности страны соответствующих изменений и дополнений, согласно которым в стране будут наказывать за пропаганду многоженства, появление в обществе с закрытым лицом и вступление в брак с несовершеннолетними.