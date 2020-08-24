Федерация профсоюзов РБ выступила за создание Нацсовета для запуска диалога

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Федерация профсоюзов Белоруссии предложила провести заседание Национального совета по трудовым и социальным вопросам, который должен стать площадкой для диалога между правительством, профсоюзами и работодателями, следует из сообщения пресс-службы организации.

Мы инициируем заседание Национального совета по трудовым и социальным вопросам. Это та площадка, на которой правительство, профсоюзы и наниматели не только обсуждают острые и значимые для людей вопросы, но, что особенно важно, вырабатывают решения, которые затем на практике должна выполнить каждая из сторон, — отметил председатель федерации Михаил Орды, слова которого передаёт БелТА.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются протесты. Их участники недовольны очередной победой в президентских выборах действующего главы государства Александра Лукашенко. Они считают, что итоги голосования сфальсифицированы. По мнению оппозиции, пост президент должна занять ближайшая соперница Лукашенко Светлана Тихановская, набравшая, по данным ЦИК, 10,09% голосов.

Акции солидарности с белорусскими протестами проходят во многих странах мира, в том числе в России. 23 августа в Москве около белорусского посольства задержали 11 человек, которые вышли на акцию солидарности с протестующими против официальных итогов президентских выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков раскритиковал белорусов, которые радуются проходящим по всему миру акциям солидарности с протестующими в стране. Он спросил у них, почему они не переехали на территорию другого государства.