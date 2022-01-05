Евросоюз призвал власти Казахстана уважать права демонстрантов

В Евросоюзе выступили с призывом ко всем сторонам конфликта в Казахстане избегать эскалации и насилия, говорится в распространённом заявлении внешнеполитической службы ЕС. В документе также сказано о том, что власти республики должны признать право демонстрантов на мирные акции протеста и обеспечить свободу СМИ.

Призываем все заинтересованные стороны проявить ответственность, воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации насилия, — говорится в документе.

ЕС призвал руководство республики уважать «право на мирный протест» в Казахстане, но при этом митингующие не должны прибегать к насилию, сказано в заявлении.

ЕС также призывает к соразмерности при применении силы при защите безопасности и соблюдению международных обязательств, — указывается в документе.

Также в Евросоюзе ожидают, что власти республики не будут мешать свободе СМИ и доступу к информации, включая Интернет, говорится в заявлении.

Казахстан является важным партнёром Европейского союза. <...> Мы рассчитываем на соблюдение Казахстаном обязательств, в том числе в вопросах свободы прессы, доступа к информации в Интернете и офлайн, — написано в документе.

Ранее в Сети появилось первое документальное подтверждение применения боевого оружия митингующими в ходе массовых протестов в Казахстане. На опубликованных кадрах видно, как в Алма-Ате в результате плотного огня в сторону двух, предположительно, сотрудников правопорядка падает один из них.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не намерен покидать столицу, и пообещал действовать максимально жёстко в отношении протестующих. Крупнейший оператор сотовой связи и передачи данных в Казахстане «Казахтелеком» отключил соединение с Интернетом во всей стране, в том числе и у мобильных операторов.