Евросоюз призвал белорусские власти освободить соперника Лукашенко

https://static.news.ru/photo/543c5576-b223-11ea-b619-fa163e074e61_660.jpg Виктор Бабарико Фото: Виктор Бабарико/facebook.com

Внешнеполитическая служба Европейского Союза обратилась к белорусским властям в связи с арестом соперника действующего президента Алекандра Лукашенко на ближайших выборах главы государства Виктора Бабарико. В ЕС призвали немедленно освободить политика и его сына Эдуарда.

Кроме того, руководству страну следует гарантировать справедливое и прозрачное расследование, доступ к адвокату и полное уважение верховенства закона, передаёт РИА Новости.

Любое расследование должно быть беспристрастным и без политического давления, — подчеркнули в объединении.

Там добавили, что властям Белоруссии следует обеспечить конкурентное политическое соревнование перед выборами. Ни один потенциальный кандидат не должен лишиться возможности зарегистрироваться на голосовании из-за политически мотивированных ограничений.

Ранее глава Комитета госконтроля республики Иван Тертель заявил, что за кандидатом в президенты и экс-банкиром Виктором Бабарико стоят кукловоды, которые опасаются, что их связь с претендентом на пост президента Белоруссии будет раскрыта. На этом фоне, по его мнению, политический оппонент Александра Лукашенко «пытается поиграть в благородство». Однако те, кто причастен к противоправной деятельности, будут найдены, пообещал представитель силовой службы.

Бабарико на протяжении более 20 лет был главой Белгазпромбанка. Кредитная организация стала объектом интереса правоохранительных органов Белоруссии, которые завели несколько связанных с ней уголовных дел. Белгазпромбанк работает с 1990 года, по 49,818% его акций принадлежат «Газпрому» и Газпромбанку.

Как стало известно, претендент на пост президента Белоруссии и его сын Эдуард задержаны для дачи показаний. Адвокатов к ним не пустили. По словам юристов, им своевременно не сообщили, в рамках какого дела проходят допросы и какой орган ведёт расследование. Позднее в КГК проинформировали, что экс-банкир задержан из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления. Бабарико якобы был организатором преступной схемы. Вместе с ним также задержано 20 человек, которые дают показания.

Как считает сам финансист и политик, уголовные дела в отношении сотрудников банка «носят заказной политический характер». При этом Бабарико не проходит по ним ни в каком статусе. Он также сообщал, что задержания его знакомых и друзей являются «кампанией устрашения» и «рейдерским захватом» банка.

17 июня представители Бабарико заявили, что их избирательный счёт заблокирован. Об этом сотрудники узнали при попытке заплатить из этих средств. Работники государственного Беларусбанка заявили, что все операции по реквизитам арестованы. На счету было больше 100 тысяч белорусских рублей (примерно 2,9 млн рублей). В штабе считают, что арест не позволяет в полной мере реализовать избирательные права. Там хотят пожаловаться в правоохранительные органы на неправомерность такого запрета. При этом арест не отразится на деятельности организации.

В России заявили о давлении на экс-банкира. Как считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, белорусские госорганы решили надавить на важных людей в руководстве банка, которые окажут влияние на Бабарико.

Бабарико и действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко первыми предоставили в белорусскую ЦИК необходимое для выдвижения на выборах число подписей. Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа, писал NEWS.ru.