Евросоюз призвал Баку и Ереван возобновить переговоры

Евросоюз выразил обеспокоенность в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе и призвал стороны возобновить переговоры для урегулирования нерешённых вопросов. ЕС посоветовал проявлять максимальную сдержанность и соблюдать взятые на себя ранее обязательства. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Евросоюза.

Мы призываем стороны возобновить переговоры для достижения всеобъемлющего урегулирования нерешённых вопросов, включая демаркацию границы, — отмечено в сообщении.

ЕС в очередной раз подтвердил свою приверженность работе с Баку и Ереваном для преодоления напряжённости, а также поддержал заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 15 ноября. Кроме того, Евросоюз призвал Азербайджан и Армению отвести войска и проявлять максимальную сдержанность.

Ранее Минобороны Армении заявило о сохранении напряжённой ситуации на границе и обвинило Азербайджан в применении ракетной техники и бронетехники на восточном направлении. В свою очередь в Минобороны Азербайджана сообщили о провокациях армянских военных на границе.

В ходе столкновений между Арменией и Азербайджаном на границе 16 ноября погибли семеро азербайджанских военных, один военнослужащий из Армении, а также 13 оказались в плену. Судьба ещё 24 военных из Армении пока неизвестна, связь с ними потеряна.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.