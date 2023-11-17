В Баку назвали вредной программу Европы по милитаризации в Армении Помощник Алиева: некоторые страны ЕС начали программу милитаризации в Армении

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Хикмет Гаджиев

Некоторые страны Европейского союза, такие как Франция, начали программу милитаризации в Армении, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. По его словам, которые передает EU Today, Баку считает эту программу вредной.

Армении не нужна программа милитаризации. Армении нужна мирная программа. <...> Считаю, что такие программы милитаризации вредны, — сообщил Гаджиев.

По его словам, Франция поставляет в Армению бронетранспортеры с ракетным вооружением. Гаджиев призвал Евросоюз не поддерживать сепаратизм на территории Азербайджана и не устраивать ненужных геополитических игр в регионе.

Помощник Алиева добавил, что Азербайджан стремится к построению новой справедливой архитектуры региональной безопасности с признанием территориальной целостности. По словам Гаджиева, между Ереваном и Баку отсутствуют препятствия для подписания мирного соглашения после вывода армянских сил с азербайджанской территории.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад активно «обхаживает» Армению. По его словам, это делается для того, чтобы настроить республику против РФ. При этом, как подчеркнул министр, Москва свободна от предубеждений против партнеров, которых выбирает Армения и Ереван может самостоятельно определять свой курс.