«Европейская демократия»: Шор о блокировках соцсетей и арестах в Молдавии Молдавский политик Шор объяснил аресты оппозиционеров европейскими ценностями

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Илан Шор

Меры, которые Кишинев вводит против оппозиционеров, демонстрируют европейскую демократию, заявил молдавский политик Илан Шор на полях ПМЭФ. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, после возвращения на родину из России его соратников могут ждать рестрикции от государства.

Мы ожидаем и арестов, и обысков. Мы живем в демократической проевропейской Молдове, — подчеркнул Шор.

Вместе с этим молдавский политик выразил уверенность, что его соратникам удастся одержать победу на осенних выборах. Шор обещал построить страну, которая будет «уважать ценности и права человека».

Ранее Шор заявил, что Молдова является «младшим братом» России, поэтому страна с уважением относится к «старшему брату». По его мнению, самым важным является дружба и уважение между двумя сторонами. До этого он выражал мнение, что страны Европы активно пытаются задействовать Кишинев в военных играх, которые они стараются спровоцировать. По его мнению, сегодня республикой управляет не правительство, а внешние посольства.

В мае вице-председатель запрещенной в республике политсилы «Шор» Марина Таубер, рассказала, что оппозиционную партию «Шанс» в Молдавии, которая предлагала альтернативные решения, незаконно сняли с местных выборов. По ее словам, случившееся является нарушением демократических принципов и международного права.