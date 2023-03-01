Евразийскому союзу грозит распад? Что не устраивает партнеров России В минувшем году экономические показатели стран ЕАЭС снизились, несмотря на их активное участие в параллельном импорте

Фото: Павел Бедняков/РИА НОВОСТИ

Россия в нынешнем году стала председателем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Эксперты видят в этом символ, поскольку союз вступил в период серьёзных испытаний: 88% экономики ЕАЭС приходится на Россию, и даже находясь под санкционным давлением, Москва продолжает выполнять роль локомотива для ЕАЭС. Возможно, будущее евразийской интеграции полностью зависит от прочности российской экономики. Мнения экономистов на этот счёт — в материале NEWS.ru.

Структура для параллельного импорта

В конце февраля исполнился год с введения первых западных санкций, связанных с СВО. Российская экономика выдержала это давление. К такому выводу пришли не только российские политики и экономисты, но и их американские коллеги.

Но как санкции повлияли на взаимодействие стран ЕАЭС? Каковы ближайшие перспективы у организации? Эксперты Российского совета по международным делам (РСМД) 28 февраля попытались отыскать ответы на эти вопросы, подкрепив свои тезисы докладом «Развитие ЕАЭС 2022+: стратегические задачи и требования времени».

Знакомя с докладом коллег и журналистов на деловом завтраке, руководитель авторского коллектива доклада, директор Института развития интеграционных процессов Всероссийской академии внешней торговли Андрей Точин не стал скрывать, что экономика ЕАЭС постепенно теряет свои позиции. Падение роста валового внутреннего продукта ЕАЭС составило за 2022 год 2,7%, при этом мировой ВВП в целом вырос на 4%. Среди причин падения экономики ЕАЭС главной стало беспрецедентное санкционное давление на Россию.

Фото: Patrick Seeger/dpa/Global Look Press

В то же время, отмечают экономисты, ЕАЭС позволил России получать параллельный импорт, что помогло выдержать это давление. Товары из западных стран на протяжении года шли в Казахстан, Киргизию и Армению, а потом попадали в Россию. Издержки оказались не столь велики, поскольку товары параллельного импорта пересекают российскую границу без таможенных сборов.

ЕАЭС нужны масштабные проекты

Не случайно именно в трёх транзитных странах в 2022 году произошёл рост ВВП за счёт параллельного импорта. Но в целом экономику ЕАЭС столь маленькие ручейки не спасают, отметил в беседе с NEWS.ru Андрей Точин.

Санкции можно разделить на два блока. Первый блок введён в правовое поле государств: запрет на поставки оборудования, на сотрудничество с теми или иными организациями, гражданами, финансовые ограничения и т. д. Здесь обход санкций через наш интеграционный механизм очень рискован. Второй блок уже касается уровня корпораций и предприятий, которые сами принимают решение об участии в санкциях. Для них важны репутационные мотивы. ЕАЭС даёт возможность этим компаниям поставлять санкционные товары на свой общий рынок, — рассказал собеседник интернет-издания.

При этом, как заметил Точин, параллельный импорт остаётся явлением временным. ЕАЭС нужны масштабные экономические проекты. Поэтому евразийский союз переживает период поиска новых смыслов. Цель этого поиска — наладить систему общего сотрудничества в сложный период.

Но с общим сотрудничеством, судя по экспертным оценкам, не всё в порядке. Такой вывод можно сделать на примере Казахстана — второй экономики в евразийском союзе. Эксперт Института инновационной экономики, профессор Казахского национального университета Магбат Спанов подчеркнул в беседе с NEWS.ru, что для Казахстана участие в ЕАЭС имеет не только плюсы, но и минусы.

Сейчас время региональных союзов. Казахстан самостоятельно развиваться не может. Но союз с Китаем для нас опасен — с таким огромным государством мы можем потерять экономический суверенитет. Был у нас Центрально-Азиатский союз, но в нём не оказалось лидера, без которого интеграционные сообщества не складываются. В какой-то степени ЕАЭС для нас был привлекательным, но в то же время мы не смогли в нём полноценно отстоять свои национальные интересы. Мы думали, что для наших товаров откроется российский рынок, но этого не произошло. В итоге от ЕАЭС Казахстан больше проиграл, — убеждён казахстанский экономист.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

На взгляд Спанова, интерес в Казахстане к ЕАЭС будет падать и по другой причине: к власти в Астане сегодня приходят новые люди, уже с Россией не связанные. Они получили образование на Западе, связи с которым у них более крепкие, чем с Россией.

Впрочем, таможенные преимущества внутри союза помогают торговым отношениям между Россией и Казахстаном, несмотря ни на какие обстоятельства. Товарооборот между двумя странами за январь — август прошлого года составил $15,9 млрд, что на 4,2% выше, чем за аналогичный период 2021 года.

Что может предложить Россия?

Если РФ сможет показать пример экономического развития, то заинтересованность в сотрудничестве со стороны Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении будет только нарастать. На этот ключевой фактор обратил внимание Андрей Точин:

Если же мы не продемонстрируем привлекательную модель, то эти страны не станут на нас ориентироваться. ЕАЭС всегда воспринимался как проект, созданный вокруг РФ. В начале 2000-х годов наша экономическая модель была привлекательной. Именно тогда интеграционное движение получило новый импульс, результатом которого стало создание ЕАЭС.

Но в последние десять лет, отметил Точин, в российской экономике постепенно увеличивалась сырьевая составляющая. В нынешних условиях западных санкций эти процессы только ускорились, напомнил собеседник NEWS.ru.

Экономисты, размышляя о судьбе ЕАЭС, приходят к выводу: параллельный импорт даёт только сиюминутные доходы нескольким странам, долговременные проекты интеграционного развития должна предложить Россия. Пока она этого не может сделать из-за санкций.

Есть опасность, что экономические стимулы уже не смогут сохранить евразийский союз, необходима масштабная идеологическая работа. Об этом NEWS.ru заявил член научного совета Института социально-политических исследований РАН по вопросам интеграции ЕАЭС Вадим Евсеев:

На недавней международной конференции по евразийской интеграции политик и экономист, член коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев сказал, что экономическая составляющая для сохранения ЕАЭС уже перестаёт быть существенной — Китай не жалеет финансов для стран Центральной Азии. Наш приоритет потерян. ЕАЭС можно сохранить только с помощью консолидации гражданского общества. У населения стран евразийского союза разные интересы. Изменить ситуацию может только общая идеология, но она должна быть вне границ, охватить все страны союза, и она должна базироваться на экономике.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости 2 февраля 2023 года. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов проводят встречу на полях заседания Евразийского межправительственного совета

По словам Евсеева, пришла пора предложить всем странам — участницам ЕАЭС общую экономическую идею сочетания плановой и рыночной экономики, которая близка бывшим советским странам. Как в своё время коммунистам удалось распространить свою идею через границы и выстоять в окружении вражески настроенных государств, так и России со странами ЕАЭС удастся преодолеть санкционные сложности, полагает собеседник NEWS.ru.

При этом остается вопрос, почему идею сочетания плановой и рыночной экономики, которая сейчас действительно витает в воздухе, странам — участницам ЕАЭС надо осуществлять обязательно именно в формате данного объединения. В конце концов, Россия интересна для них в качестве рынка сбыта и потенциального инвестора. Но вряд ли они будут особо рады снова получить из Кремля руководящую идеологию, пускай и «планово-экономическую».