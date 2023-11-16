«Это симптомы беды»: сенатор об отказе Армении от учебников из России Сенатор Климов: без русского языка Армения рискует потерять государственность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если вдруг в Армении меньше людей будут знать русский язык, то это приведет к негативным последствиям прежде всего для самого народа республики, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Сенатор также отметил, что подобные действия вполне соответствуют той политике, которую сегодня проводит правительство Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.

Там сейчас много противоречивых и странных заявлений, поэтому не исключаю, что приказ об отказе от учебников на русском зыке поступил по прямому указанию нынешних правительственных кругов. Но не стоит забывать, что суверенитет, территориальная целостность армянского государства, да и его существование во многом обеспечивается благодаря партнерству с Россией, — подчеркнул Климов.

Сенатор обратил внимание, что если в Армении перестанут изучать русский язык, то это приведет к негативным последствиям.

Это симптомы беды для армянской государственности. Еревану будет сложно остаться на плаву в условиях мировой турбулентности. Они создают свои возможности и по туризму, и по бизнесу, и по всему остальному только благодаря русскому языку. Они уменьшают возможности для собственного гармоничного развития, теряют своё преимущество, которые они имеют благодаря нашей совместной жизни, — отметил Климов.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев в своем Telegram-канале сообщил, что Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении отказалось от российских учебников для школ республики под предлогом проведения экспертизы. По его словам, решение армянского правительства вызвало у него недоумение, так как республика сама направила России перечень необходимых школьных учебников. Отмечается, что Армении планировалось передать более 50 тысяч книг.