«Решение Армении»: Лавров высказался об отказе Еревана приехать в Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на совместной пресс-конференции с коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым, отвечая на вопрос NEWS.ru, что он выражает сожаление в связи с тем, что трехсторонняя договоренность о проведении встречи в Москве по мирному договору между главами МИД России, Армении и Азербайджана не была выдержана армянской стороной. Министр добавил, что метод, которым Ереван проинформировал Москву об отказе от участия в переговорах, вызывает вопросы.

Наши армянские коллеги отказались приехать. <...> Это, в общем-то, решение армянской стороны, — отметил он.

Лавров подчеркнул, что российская и азербайджанская стороны узнали об отказе Еревана от участия в переговорах в Москве из сообщения пресс-службы.

Метод, которым нас всех проинформировали относительно неучастия армянской стороны в этом мероприятии сегодняшнем, он, конечно, вызывает вопросы, — сказал глава МИД РФ.

По словам министра, ни одно соглашение, принимаемое по итогам многолетней войны, не принимается на 100% и сразу. В ходе согласования таких договоров имеют место инциденты и нарушения. Вопросами их урегулирования занимаются миротворцы РФ, базирующиеся в Карабахе.

По словам Лаврова, «эти инциденты, которые неизбежны в любом конфликте, будут продолжаться еще дольше и больше, если одна из сторон будет отказываться от согласованных раундов переговоров. Это никому никогда не приносило пользы».

Министр заявил, что Байрамов подробнейшим образом изложил видение ситуации азербайджанской стороной. Если бы глава МИД Армении Арарат Мирзоян подтвердил свое участие в переговорах в Москве, выполнил договоренности, у него была такая же возможность. Мировое сообщество могло бы сделать выводы.

Лавров также отметил, что российской миротворческий контингент четко выполняет свои задачи, которые были определены 9 ноября 2020 года.

На земле ситуация очень непростая. Создаются немалые сложности для наших военных, в том числе из-за нарушений того режима, который установлен трехсторонними договоренностями. Нарушение тех обязательств, которые вытекают из этих договоренностей. Кроме всего прочего наши военные подвергаются необоснованным обвинениям, — отметил он.

Лавров добавил, что в Праге Баку и Армения договорились подписать мирный договор на основе Устава ООН и Алма-Атинской декларации.

С констатацией этого факта я не вижу проблем для подписания мирного соглашения, — сказал Лавров.

Ранее пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян заявил, что армянская сторона попросила Москву отложить запланированную трехстороннюю встречу, поскольку первостепенная задача Мирзояна — восстановление связи с Карабахом. Он добавил, что Ереван подтверждал свое участие в переговорах до перекрытия Лачинского коридора.

МИД Азербайджана ранее заявил, что представил международным институтам доказательства грубых нарушений прав человека со стороны Армении. Речь идет в том числе об ООН и Совете Европы.

Также в МИД Азербайджана отреагировали на решение, которое 21 декабря принял Европейский суд по правам человека на основании жалобы Еревана. Баку указал на то, что в ЕСПЧ подтвердили гарантии, предоставленные ему, особенно в отношении «безопасности лиц, транспортных средств и товаров, перемещающихся в обоих направлениях через Лачинский коридор».

При этом в Баку считают, что Ереван использует Лачинскую дорогу, чтобы перевозить мины в Азербайджан, где их устанавливают в домах гражданского населения в Лачине. Это делается, уверены в МИД, для того, чтобы помешать возвращению азербайджанских семей.