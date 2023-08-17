«Это не мое»: Лукашенко признался, что ненавидит деньги

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналистке Диане Панченко рассказал, что ненавидит деньги и никогда не мечтал о «яхте и Монако». По словам главы государства, он другой человек по характеру.

Никогда не было. Я вообще не такой человек. Яхта, жара, солнце — это не мое, — ответил Лукашенко на вопрос мечтал ли он когда-нибудь о «яхте в Монако».

При этом президент отметил, что лучше места, чем горы зимой в Сочи, нет. На курорте находится государственная база, рассказал Лукашенко. Также он признался, что когда бывает в Сочи, иногда просит у президента России Владимира Путина одолжить шхуну, чтобы порыбачить.

Деньги я ненавижу. Я вырос в бедной семье, и всегда этих денег не хватало. Бедность всегда давила. Я другой человек по характеру, я могу свое счастье найти у себя дома, на территории Беларуси, — подчеркнул политик.

В том же интервью украинской журналистке Диане Панченко Александр Лукашенко также ответил на вопрос об участии в президентских выборах. По его словам, он еще не принял решение, будет ли баллотироваться на пост главы Белоруссии в 2025 году. Президент добавил, что у него сейчас много других проблем, а решение будет принято, когда придет время.