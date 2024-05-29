«Это бред»: Шор раскрыл реальные перспективы Молдавии на вступление в ЕС Шор: Молдавия не может себе позволить вступить в Евросоюз

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Илан Шор

Молдавия ни при каких обстоятельствах не сможет добиться вступления в Евросоюз как минимум в ближайшие 15–20 лет, заявил лидер оппозиционного политического блока «Победа» Илан Шор на пресс-конференции, посвященной открытию в России Торгового дома Молдавии. Более того, по его словам, страна не может себе этого позволить даже по экономическим причинам, передает корреспондент NEWS.ru.

Это дешевый фейк и сказка. Во-первых, Молдавия не может себе позволить вступить в ЕС. Что такое вступление в ЕС, чтобы было понятно. Они четко всех стригут под одну прическу. Для того чтобы подстричь нас под эту прическу, стоить нам это будет дорого. Молдавия не может себе позволить внедрить стандарты ЕС, потому что у нас нет столько денег. То есть если Молдавия это сделает, мы просто обанкротимся, — пояснил Шор.

Другая проблема заключается в том, что любые заявления о тех преференциях, которые якобы принесет стране вступление в Евросоюз, являются неправдой, утверждает оппозиционер. По мнению Шора, это всего лишь «морковка», которую Запад держит перед Молдавией, затягивая страну в какие-то обязательства, но не дает съесть.

Это просто проект нереалистичный, это бред. Даже многие европейские высокопоставленные чиновники говорят: «Ну да, наверное, может быть, лет [через] 15–20, это такое обозримое будущее». Поэтому говорить о любом заявлении европейских чиновников, ну это то же самое, что обсуждать эфемерные какие-то вещи, — отметил политик.

Также он прокомментировал высказывание посла ЕС в Кишиневе Яниса Мажейкса, что страна может вступить в Евросоюз без Приднестровья. По словам Шора, это просто манипуляция словами. Что касается указанного региона, то политик отметил, что «нет другого будущего, кроме как федерализации Республики Молдова, в рамках которой каждый регион будет иметь свои права, свои обязанности, свои полномочия». Он выразил уверенность, что страна к этому придет.

Ранее Илан Шор заявил, что молдавские власти специально понижают уровень жизни Гагаузии. По его словам, делается это потому, что там разговаривают на русском языке. Он считает, что у жителей автономии нарушены все конституционные права.