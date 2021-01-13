16+

Рубрики

Медиа

Архив

Страны СНГ

ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против России по Крыму

12:37, 14 января 2021 159
Фото: Global Look Press

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал жалобу Украины против Российской Федерации по Крыму частично приемлемой. Суд продолжит её рассмотрение.

В решении по делу Украины против России касательно Крыма ЕСПЧ большинством голосов признал заявление частично приемлемым. Далее последует решение суда на более позднем этапе. Дело касается утверждений Украины о характере нарушений Российской Федерацией Европейской конвенции по правам человека в Крыму, — говорится в тексте решения.

Суд отмечает, что в первую очередь было необходимо решить, является ли приемлемой предполагаемая картина нарушений РФ прав человека в Крыму в период с 27 февраля 2014 года по 26 августа 2015 года. Подчёркивается, что суд не должен решать, было ли принятие Крыма в состав России законным с точки зрения международного права.

Также в решении поясняется, что факты, на которые жаловалось украинское правительство, имели место, учитывая контроль, который РФ осуществляла над Крымом в указанный период. Отмечалось, что российское военное присутствие в Крыму возросло без согласия украинских властей и без каких-либо доказательств, что создавалась угроза российским войскам, ранее размещённым на полуострове по соглашению между двумя странами. Вопрос об ответственности России, заявляет суд, относится к стадии рассмотрения дела по существу.

Кроме того, суд постановил уведомить правительство РФ о жалобе относительно предполагаемой передачи украинских «осуждённых» на территорию РФ. Приемлемость этой жалобы будет рассмотрена одновременно со стадией рассмотрения дела по существу. 

Помимо этого дела, в настоящее время в суде находятся ещё два межгосударственных дела и более 7000 индивидуальных заявлений, касающихся событий в Крыму, Восточной Украине и Азовском море, — резюмирует суд.

Как ранее писал NEWS.ru, главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак рассказал об отношении к России. Он заявил, что с его страной воюет Кремль, простые же россияне «понимают, что происходит». Однако РФ, по его словам, должна быть призвана к ответу.

Командующий напомнил о том, как в мире менялось отношение к Германии после Второй мировой войны, заметив, что этот процесс занял десятилетия. По его словам, далеко не все россияне ненавидят Украину, однако Кремль пытается разжечь ненависть «всеми силами», убеждён Хомчак.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео