ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против России по Крыму

https://static.news.ru/photo/a2fe0e9a-564f-11eb-8c8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал жалобу Украины против Российской Федерации по Крыму частично приемлемой. Суд продолжит её рассмотрение.

В решении по делу Украины против России касательно Крыма ЕСПЧ большинством голосов признал заявление частично приемлемым. Далее последует решение суда на более позднем этапе. Дело касается утверждений Украины о характере нарушений Российской Федерацией Европейской конвенции по правам человека в Крыму, — говорится в тексте решения.

Суд отмечает, что в первую очередь было необходимо решить, является ли приемлемой предполагаемая картина нарушений РФ прав человека в Крыму в период с 27 февраля 2014 года по 26 августа 2015 года. Подчёркивается, что суд не должен решать, было ли принятие Крыма в состав России законным с точки зрения международного права.

Также в решении поясняется, что факты, на которые жаловалось украинское правительство, имели место, учитывая контроль, который РФ осуществляла над Крымом в указанный период. Отмечалось, что российское военное присутствие в Крыму возросло без согласия украинских властей и без каких-либо доказательств, что создавалась угроза российским войскам, ранее размещённым на полуострове по соглашению между двумя странами. Вопрос об ответственности России, заявляет суд, относится к стадии рассмотрения дела по существу.

Кроме того, суд постановил уведомить правительство РФ о жалобе относительно предполагаемой передачи украинских «осуждённых» на территорию РФ. Приемлемость этой жалобы будет рассмотрена одновременно со стадией рассмотрения дела по существу.

Помимо этого дела, в настоящее время в суде находятся ещё два межгосударственных дела и более 7000 индивидуальных заявлений, касающихся событий в Крыму, Восточной Украине и Азовском море, — резюмирует суд.

Как ранее писал NEWS.ru, главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак рассказал об отношении к России. Он заявил, что с его страной воюет Кремль, простые же россияне «понимают, что происходит». Однако РФ, по его словам, должна быть призвана к ответу.

Командующий напомнил о том, как в мире менялось отношение к Германии после Второй мировой войны, заметив, что этот процесс занял десятилетия. По его словам, далеко не все россияне ненавидят Украину, однако Кремль пытается разжечь ненависть «всеми силами», убеждён Хомчак.