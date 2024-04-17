Еще одна страна СНГ усилила влияние национального языка В Казахстане принят закон о росте передач на национальном языке до 60%

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В Казахстане приняли новый закон «О масс-медия», в рамках которого с 50% до 60% должно быть увеличено количество передач на государственном языке, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания нижней палаты республики. Отмечается, что речь идет о программах на телевидении и радио, а рассчитана она до 2027 года.

Предусмотрено увеличение требования по распространению теле-, радиопрограмм на государственном языке и объему отечественного контента с 2025 года до 55%, с 2027 года — до 60% от общего объема теле-, радиопрограмм, — говорится в заявлении органа.

Также законопроектом вводится сокращение объема трансляции передач из других государств — с 20% до 10%. Помимо этого, на основе инициативы может быть введено единое понятие «интернет-издание» для сетевых порталов и информационных агентств. При цитировании при этом обязательно наличие ссылки на первоисточник, а срок исковой давности снижен до года — до этого редакциям приходилось в течение длительного времени хранить первоисточники на случай судебных разбирательств.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал глупостью заявления о борьбе с русским языком в республике и нагнетание истерии по этому вопросу. По его словам, согласно конституции страны, русский используется наравне с государственным языком и выполняет функции официального.