Соседняя страна призвала своих граждан не ездить в Россию МИД Киргизии рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел Киргизии рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Россию без веских на то причин. При этом в ведомстве отметили, что пока массового отказа людям с киргизским паспортом во въезде в РФ не было, несмотря на соответствующие сообщения в СМИ.

Вместе с тем, министерство и загранучреждения Кыргызской Республики отслеживают текущую ситуацию в Российской Федерации и ее влияние на правовое положение граждан Кыргызской Республики, — пояснили в киргизском внешнеполитическом ведомтсве.

В конце марта МИД Киргизии призвал соотечественников воздержаться от поездок в Россию после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Граждан страны, уже находящихся в РФ, призвали не посещать места массового скопления людей и иметь при себе документы.

Ранее Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» писал, что двое полицейских 8 апреля проникли в квартиру советника киргизского посольства в Москве Манаса Жолдошбекова для проверки законности пребывания иностранца на территории РФ. В канале отметили, что силовики взломали замок и в грубой форме потребовали отрывную часть бланка постановки на миграционный учет.

Позднее представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции не оказывали ни физического, ни психологического воздействия на членов семьи дипломата, а также не входили в квартиру. В МИД Киргизии назвали противоречащим здравому смыслу комментарий Волк, что пострадавшая супруга дипломата сама является виновницей инцидента.