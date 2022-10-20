Еще четыре банка в Киргизии приостановили обслуживание карт «Мир» «Кыргызстан», Банк Азии, Демир банк и Халык банк приостановили обслуживание карт «Мир»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Киргизии еще четыре кредитные организации приостановили обслуживание российских карт «Мир», пишет ТАСС со ссылкой на информацию от служб по связям с клиентами финансовых учреждений. Речь идет о банке «Кыргызстан», Банке Азии, Демир банке и Халык банке. Соответствующая информация также обнародована на официальных сайтах организаций.

Информируем вас о том, что приостановлено обслуживание карт «Мир» в банкоматах и POS-терминалах банка, — отмечается на сайте Банка Азии.

Представители кредитной структуры принесли извинения клиентам за предоставленные неудобства. На сайте «Кыргызстана» подчеркивается, что приостановлено обслуживание карт «Мир» лишь некоторых российских финансовых структур.

До этого об аналогичных решениях сообщали представители банка «Компаньон», Бакай банка и Доскредобанка.

Ранее экономист Дмитрий Адамидов заявил, что кампания США против российской платежной системы «Мир» достигла успеха. По его словам, вторичные санкции Вашингтона будут иметь эффект, пока длится острая фаза украинского кризиса, так как американцы доминируют в банковском секторе.

Тем не менее проблема не критична и не составит трагедии, а скорее навредит клиентам затронутых санкциями зарубежных банков, чем России, добавил эксперт.