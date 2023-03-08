ЕС призвал обеспечить прозрачность транспортировок по Лачинскому коридору Спецпредставитель ЕС Клаар: транспортировки по Лачинской дороге должны быть прозрачными

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Идея обеспечения прозрачности транспортировок по Лачинской дороге совершенно правомерна, заявил агентству APA

cпецпредставитель ЕС Тойво Клаар. Он также выразил надежду, что лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян в ближайшее время снова встретятся в Брюсселе и их желание обеспечить мир на Южном Кавказе остается приоритетным.

Идея обеспечения прозрачности в плане того, что перевозится по Лачинской дороге, совершенно правомерна. Потому что мы не хотим, чтобы по Лачинской дороге перевозили грузы, повышающие напряженность, и чтобы она использовалась в каких-либо военных или незаконных целях, — сказал Клаар.

В Минобороны Азербайджана ранее заявили, что 5 марта армянская сторона начала перестрелку на границе. В ведомстве сообщили, что члены армянской вооруженной группы открыли огонь по азербайджанским военнослужащим при подходе к машине, в результате чего двое бойцов погибли и один получил ранение. Ответным огнем трое членов незаконной армянской группировки были убиты и один ранен. В Баку подчеркнули, что со стороны Еревана была предпринята попытка перебросить военных, технику и боеприпасы по автодороге Ханкенди — Халфали — Туршсу в Азербайджан.

Российский МИД ранее призвал Армению и Азербайджан к сдержанности. Москва выразила серьезную озабоченность в связи с обострением напряженности в зоне карабахского конфликта и подчеркнула необходимость соблюдения положений трехстороннего заявления лидеров РФ, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года о полном прекращении огня и военных действий.